Эксперты назвали, от каких заболеваний чаще всего умирают жители Башкирии

По информации экспертов, за первые три месяца этого года погибло 12 391 человек. Отмечается, что показатель меньше на 459 смертей, чем в аналогичном периоде 2019 года. В Башстате сообщили наиболее распространенные причины смерти.

Наибольшее количество людей скончалось от болезней системы кровообращения – 4455 человек, от новообразованиий скончались 1826 человек, а еще 1210 смертей произошло не выявленным причинам. Приличное количество человек ушли из жизни из-за болезней эндокринной системы – 709.