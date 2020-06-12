Эксперты назвали, от каких заболеваний чаще всего умирают жители Башкирии
Сегодня, 12:35ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Аналитику смертности подготовили эксперты Башстата.
По информации экспертов, за первые три месяца этого года погибло 12 391 человек. Отмечается, что показатель меньше на 459 смертей, чем в аналогичном периоде 2019 года. В Башстате сообщили наиболее распространенные причины смерти.
Наибольшее количество людей скончалось от болезней системы кровообращения – 4455 человек, от новообразованиий скончались 1826 человек, а еще 1210 смертей произошло не выявленным причинам. Приличное количество человек ушли из жизни из-за болезней эндокринной системы – 709.
Далее эксперты выделяют болезни нервной системы – 688 человек, еще 677 скончались от болезней органов дыхания, от внешних причин погибли 616 человек. Довольно часто встречаются также болезни пищеварения – 560 погибших.
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