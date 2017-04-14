ДТП с автобусом на трассе Иркутск-Чита: 11 погибших, 37 в тяжёлом состоянии

Раненых эвакуируют с места аварии вертолётами.

11 человек погибли, ещё 37 доставлены в больницу в результате опрокидывания автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Как сообщает агентство «Интерфакс», серди погибших один ребёнок ещё двое детей пострадали, одни девочка доставлена на вертолёте в Улан-Удэ, ещё один ребёнок в состоянии средне тяжести находится в местной больнице.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего православных паломников, произошло сегодня около полуночи на 702 километре трассы Иркутск – Чита. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и допустил сваливание машины в кювет, в результате KIA GRANBIRD с 51 пассажиром на борту упал с обрыва высотой 30 метров.

Паломники направлялись в Читу, чтобы принять участие в крестном ходе к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю. Большинство пассажиров автобуса жители Урлук-Красночикойского района Забайкальского края.