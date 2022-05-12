Следователи нашли ещё одного участника банды «золотого гаишника» Башкирии

Следователи нашли ещё одного участника банды «золотого гаишника» Башкирии
Следователи нашли ещё одного участника банды «золотого гаишника» Башкирии
Вчера, 20:53ПроисшествияАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Был найден ещё один участник банды «золотого гаишника», за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей помогавший сдать теоритическую часть экзаменов по вождению

Следователям удалось найти ещё одного члена преступной группировки «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Об этом сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Сообщается, что мужчина за денежное вознаграждение помогал сдавать экзамен теоретическую часть экзамена по вождению. Таким образом, он стал восьмым в списке установленных участников преступного сообщества.

Напомним, скандал с «золотым гаишником» разгорелся в августе прошлого года. Тогда в республике возбудили ряд уголовных дел против Шайбакова, его заместителя, а также пяти сотрудников ГИБДД, имевших отношение к преступной схеме.

По данным следствия, преступное сообщество под началом Шайбакова действовало с 2016 года — он, вступив в сговор с несколькими сотрудниками ГИБДД, выдавал документы об успешной сдаче экзаменов по вождению без фактической их сдачи. Отмечается, что в сентябре 2021 года у Шайбакова было изъято имущество на сумму 44 миллиона рублей.

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