В Уфе бетонщик компании «ПСК №6» получил арматурой серьезную травму глаза

Известно, что несчастный случай произошел 17 февраля 2021 года в Уфе. Бетонщик работал на 22 этаже, как вдруг получил по левому глазу концом арматуры, которую несли два газоэлектросварщика. Как выяснилось, арматура зацепилась за провод, из-за чего попала в сотрудника. Мужчина был госпитализирован в Уфимский НИИ глазных болезней.