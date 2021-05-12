В Уфе бетонщик компании «ПСК №6» получил арматурой серьезную травму глаза

В Уфе бетонщик компании «ПСК №6» получил арматурой серьезную травму глаза
В Уфе бетонщик компании «ПСК №6» получил арматурой серьезную травму глаза
Сегодня, 13:10ПроисшествияКарина МамаеваФото: pixabay.com
Гострудинспекция Башкирии завершила расследования несчастного случая, который произошел на строительной площадке ООО «ПСК №6». 24-летний бетонщик получил серьезную травму глава после столкновения с арматурой.

Известно, что несчастный случай произошел 17 февраля 2021 года в Уфе. Бетонщик работал на 22 этаже, как вдруг получил по левому глазу концом арматуры, которую несли два газоэлектросварщика. Как выяснилось, арматура зацепилась за провод, из-за чего попала в сотрудника. Мужчина был госпитализирован в Уфимский НИИ глазных болезней.

В ведомстве установили, что причиной произошедшего стала плохая организация безопасности работ. Сотрудники должны были настелить трапы, однако они этого не сделали. Также роль сыграла неосторожность рабочих, переносивших арматуру. В отношении работодателя возбуждены административные дела.

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