В тяжелом состоянии: пьяный водитель без прав столкнулся с подростками на мопеде

В тяжелом состоянии: пьяный водитель без прав столкнулся с подростками на мопеде
В тяжелом состоянии: пьяный водитель без прав столкнулся с подростками на мопеде
Сегодня, 16:08ПроисшествияАнна КононоваФото: ГИБДД по Уфе
Вчера, 11 мая, в Калининском районе Уфы произошла авария, в которой пострадали дети 13 и 14 лет. Об этом сообщает ГИБДД.

ДТП случилось в седьмом часу вечера. По данным ГИБДД, 43-летний водитель «ВАЗ 2114» двигался по местному проезду со стороны улицы 4-й Кордон в сторону улицы Деловая. Там он столкнулся со встречным мопедом под управлением 13-летнего подростка. Последнего и его 14-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Выяснилось, что у водителя авто не было прав. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен административный материал, а также по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, ночью 10 мая в Салавате в ДТП пострадал 17-летний подросток. На улице Островского его сбил водитель BMW. Позже выяснилось, что за рулем авто находился сын местного депутата Ильдара Ханмурзина Герман. В настоящее время подросток находится в коме. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Накануне его осматривали врачи из Республиканской детской клинической больницы. По данным Минздрава Башкирии, медики планируют провести УЗИ сердца и рентгенографию шейного отдела позвоночника.

В отношении Германа Ханмурзина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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