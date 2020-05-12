В смерти шестерых человек в пожаре обвинили директора крестьянского хозяйства

Следственный комитет сообщил, что в Башкирии директору крестьянского хозяйства предъявили обвинение в причинении смерти шести человек по неосторожности. Следователи считают, что руководитель незаконно обустроил на складе спальное место для семерых сотрудников теплицы, чем подверг их жизни опасности.

Как выяснилось, руководитель достоверно знал, что в складском помещении были проблемы с электропроводкой, но ничего не делал, чтобы эти проблемы исправить. В результате пожар произошел рано утром 9 мая. Напомним, в День Победы огонь тушили в течение полутора часов, но в результате погибли шестеро человек.