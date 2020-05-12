В Омской области на затоне Иртыша произошла утечка нефтепродуктов

В социальной сети появились фотографии судна, которое перевернулось около СНТ «Медик». Вокруг него на воде отчетливо видно маслянистое пятно. Жители Омска боятся, что нефтепродукты попадут в реку. Об этом пишет fedpress.ru

Пользователи сети возмущены такой ситуацией. Они отмечают, что в Европе виновник подобного инцидента был бы оштрафован на крупную сумму. Вода из этого водоема используется для полива дачных посадок.

По словам эколога Сергея Костарева, если сейчас приступить к ликвидации загрязнения, то нефтепродукты не попадут в реку Иртыш.