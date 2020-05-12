В Башкирии сосед надругался над шестилетней девочкой

По данным «КП-Уфа», уфимка обратилась в полицию 6 мая. Она сообщила, что над шестилетней дочерью надругался 49-летний сосед. Преступление было совершено за неделю до подачи заявления.

Со ссылкой на собственный источник журналисты сообщают, что мужчину уже доставили в Следственный комитет, где тот дал признательные показания.