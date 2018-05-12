В уфимском складе обнаружили почти тысячу литров нелегального алкоголя
Сегодня, 16:39ПроисшествияЗиля Аскерова
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Контрафактную водку хранили в Демском районе Уфы.
Склад запретной алкоголи был обнаружен в ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции.
53-летний местный житель в частном доме хранил нелегальный алкоголь, а также распространял его, не имея на это никакой лицензии и разрешения. Полицейские изъяли 450 пластиковых бутылок по полтора литра алкоголя.
Как сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии, по этому факту в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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