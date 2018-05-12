В новой уфимской школе обвалилось футбольное поле
Сегодня, 14:13ПроисшествияЗиля АскероваФото: UfaTime.ru
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Неожиданный случай произошел в лицее №160 г.Уфы.
Участок футбольного поля лицея №160 обвалился недалеко от забора. Это место администрация школы обнесла забором. Как выяснилось, ремонт участка будет сделан бесплатно – по гарантии строителей, так как школа построена совсем недавно, полгода назад.
Лицей №160 Колгуевского микрорайона Уфы был открыт 5 октября 2017 года. Тогда уфимские власти сообщали, что эта школа самая современная школа республики.
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