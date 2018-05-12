Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В новой уфимской школе обвалилось футбольное поле
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Proval pole 120518 4.jpg 1200x900 q85 crop subsampling 2

В новой уфимской школе обвалилось футбольное поле

Сегодня, 14:13ПроисшествияЗиля АскероваФото: UfaTime.ru
Читайте
также
Мама «особых детей» из Башкирии: «Рассвет, который другим увидеть не дано»
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни