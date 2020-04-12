Житель Башкирии по пути в магазин насмерть сбил человека

В Башкирии за минувшие сутки в авариях погибло два человека. Одна из трагедий произошла накануне вечером в Мечетлинском районе на улице Советская деревни Теляшево. Там 35-летний местный житель насмерть сбил 46-летнего односельчанина.

Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, мужчина сначала скрылся с места аварии, однако позже его удалось найти. Водитель иномарки Chevrolet Lanos признался, что сбил человека. Мужчина был пьян, и более того, он ехал в магазин за алкоголем.