Стопкоронавирус сообщил, что в Башкирии умер еще один пациент с коронавирусом

В Башкирии за прошедшие сутки скончался пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Об этом в общей статистике по всей России сообщает федеральный портал СтопКоронавирус.

Однако отметим, что на данном сайте не всегда отражается актуальная информация, особенно это касается сведений об умерших и выздоровевших пациентах. В данном случае наблюдается такая же ситуация.

Известно, что по данным Министерства здравоохранения, актуальным на 11 апреля, в Башкирии умерло два пациента, у которых подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Первой скончалась 80-летняя женщина из Уфы. Она умерла в РКБ имени Куватова от осложнений другого заболевания. Наличие вируса у нее определили посмертно. Раньше также сообщалось, что вирус нашли у умершего жителя из Мелеуза, но повторные исследования опровергли это.