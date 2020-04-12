В Башкирии 57-летняя женщина вспорола живот своему молодому мужу
12 апреля, 11:37ПроисшествияКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
В Иглинском районе романтичный вечер супругов закончился поножовщиной. 57-летняя женщина ножом ранила в живот своего 37-летнего супруга.
Сотрудники полиции выяснили, что жена решила нанести тяжкие телесные повреждения своему молодому мужу во время разгоревшейся ссоры. К тому же в этот вечер супруги распивали спиртные напитки, поэтому конфликт происходил более эмоционально.
Раненный мужчина доставлен в местную больницу сотрудниками скорой помощи. А женщина дала признательные показания и подписала подписку о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
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