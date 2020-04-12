В Башкирии 57-летняя женщина вспорола живот своему молодому мужу

В Иглинском районе романтичный вечер супругов закончился поножовщиной. 57-летняя женщина ножом ранила в живот своего 37-летнего супруга.

Сотрудники полиции выяснили, что жена решила нанести тяжкие телесные повреждения своему молодому мужу во время разгоревшейся ссоры. К тому же в этот вечер супруги распивали спиртные напитки, поэтому конфликт происходил более эмоционально.