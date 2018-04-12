В Уфе украли сережку бронзовой девушки фонтана на 12 тысяч рублей

Самый серьезный урон был причинен в сквере 50-летия Победы – неизвестные люди разрушили 24 светильника. Общая сумма ущерба составляет 480 тысяч рублей.

Сообщается, что от рук вандалов больше всего страдают светильники и прожекторы, которые устанавливает МУЭЭСП “Уфагорсовет”. Только в первом квартале 2018 года учреждение понес урон на 490 тысяч рублей.