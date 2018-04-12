В Уфе украли сережку бронзовой девушки фонтана на 12 тысяч рублей
Сегодня, 19:14ПроисшествияЗиля Аскерова
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В целом, за первый квартал 2018 года уфимские вандалы нанесли урон в размере более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Самый серьезный урон был причинен в сквере 50-летия Победы – неизвестные люди разрушили 24 светильника. Общая сумма ущерба составляет 480 тысяч рублей.
Сообщается, что от рук вандалов больше всего страдают светильники и прожекторы, которые устанавливает МУЭЭСП “Уфагорсовет”. Только в первом квартале 2018 года учреждение понес урон на 490 тысяч рублей.
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