В Уфе молодая рецидивистка ограбила цветочный магазин
Девушка похитила большого плюшевого медвежонка прямо с витрины.
Полиция задержала в Кировском районе Уфы 26-летнюю ранее судимую уфимку, которая украла мягкую игрушку из цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, ограбление произошло примерно в 23.00. О нем в полицию сообщила сотрудница цветочного магазина. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах отчетливо видно, как молодая девушка в красной куртке сначала поинтересовалась цветами, а потом вышла из магазина. Не прошло и минуты как она вновь вошла в магазин и схватила большого плюшевого медведя, ринувшись вместе с ним вон из магазина. Игрушка оказалась привязана к деревянному стеллажу, так что девушка уволокла его вместе с медвежонком, бросив позднее по дороге. Догнать ее сотруднице магазина не удалось.
Оперативники уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы быстро вычислили грабительницу и задержали. Выяснилось, что живет неподалеку и уже была ранее судима за кражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело.