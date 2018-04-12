В Башкирии врачи несколько месяцев оставляли малышей без питания
Сегодня, 12:07ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Рецепты на бесплатное питание детям из малоимущих семей не выписывались, пока за дело не взялась прокуратура.
В Нефтекамске сотрудники местной поликлиники не выдавали детям до трех лет из малоимущих семей бесплатное детское питание, которое положено малышам по закону, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Правом на льготы обладали более 700 детей, которые стояли на учете в медучреждении, но в сентябре 2017 года педиатры выписали только около 50 рецептов, а уже в октябре ни единого. При этом в аптеке было около 10 тысяч невостребованных упаковок детского питания.
Главврачу городской больницы внесли представление, по результатам которого в марте 2018 года врачи выписали 550 рецептов для детей.
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