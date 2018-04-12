Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии врачи несколько месяцев оставляли малышей без питания
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C53f0620f01981854b2a813cd3225d5c

В Башкирии врачи несколько месяцев оставляли малышей без питания

Сегодня, 12:07ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки