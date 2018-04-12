В Башкирии механизатор обнаружил взрывоопасный снаряд

Мужчина обнаружил предмет, похожий на снаряд во время земляных работ и заподозрил, что это снаряд. Для его обследования в Чишминский район выехала инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии, сообщили в пресс-службе Росгвардии.