В Башкирии механизатор обнаружил взрывоопасный снаряд

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В Чишминском районе Башкирии механизатор случайно нашел взрывоопасный снаряд.
Мужчина обнаружил предмет, похожий на снаряд во время земляных работ и заподозрил, что это снаряд. Для его обследования в Чишминский район выехала инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Специалисты выяснили, что предмет является 50-миллиметровой минометной миной, которую использовали во времена Великой Отечественной войны. Взрыватель мины был частично разрушенным. Несмотря на сильную коррозию, мина оказалась взрывоопасной.
ОМОНовцы вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили.
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