Замгубернатора Ямала обокрали в Подмосковье

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В Московской области неизвестные ограбили жилище заместителя губернатора Ямала Альбины Свинцовой.
Как сообщает muksun.fm, в момент ограбления дома находился супруг Свинцовой. Злоумышленники применили по отношению к нему физическую силу. Самой замгубернатора дома не было.
Подчеркивается, что была похищена крупная сумма денег. После злоумышленники скрылись.
По факту произошедшего проводится проверка.
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