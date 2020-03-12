В пожаре под Иркутском погибли двое взрослых и трое детей

Об этом стало известно 12 марта, сообщает газета «Известия».

Информация о пожаре в дощатом доме по улице Советской поступила на диспетчерский пульт в 00:45 по местному времени. К моменту прибытия пожарной бригады строение было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составила 144 квадратных метров.

Хозяйка дома, находившаяся на месте происшествия, пояснила, что в доме были пять человек. Их тела обнаружили позднее, во время разбора завалов.

По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания.