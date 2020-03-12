В Нижневартовске стрелок сам сдался в полицию

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Представители пресс-службы УМВД ХМАО сообщили, что стрелок Эльмар Хидиров самостоятельно пришел в полицию. Мужчину обвиняют в стрельбе во дворе жилого дома Нижневартовска.
Как сообщает muksun.fm, на данный момент Хидиров помещен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ “Хулиганство”.
Ранее, в ночь с 26 на 27 января Хидиров произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья “Вепрь” во дворе дома №88 по Омской улице. Пострадавших нет. После Хидиров в компании своих друзей отправился в кафе, где устроил погром.
По предварительным данным, стрельба и погром произошли из-за конфликта с владельцем кафе.
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