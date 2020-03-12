В Нижневартовске стрелок сам сдался в полицию

Как сообщает muksun.fm , на данный момент Хидиров помещен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ “Хулиганство”.

Ранее, в ночь с 26 на 27 января Хидиров произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья “Вепрь” во дворе дома №88 по Омской улице. Пострадавших нет. После Хидиров в компании своих друзей отправился в кафе, где устроил погром.