В Башкирии нашли тело пропавшего ранее мужчины
Вчера, 16:51ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Вчера, 11 марта, он сидел на берегу, а вскоре исчез.
Спасатели госкомитета по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Белорецком районе в реке было обнаружено тело 56-летнего мужчины.
О его подозрительном поведении сообщили в ведомство еще вчера, 11 марта. Очевидцы сообщали, что предположительно пьяный мужчина сидел под обрывом возле реки Белой около деревни Серменево Белорецкого района. Спустя некоторое время сообщили, что он пропал.
На место случившегося спасатели смогли приехать только сегодня. Спустя некоторое время поисков водолазы нашли тело пропавшего на дне реки.
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