В Башкирии нашли тело пропавшего ранее мужчины

Спасатели госкомитета по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Белорецком районе в реке было обнаружено тело 56-летнего мужчины.

О его подозрительном поведении сообщили в ведомство еще вчера, 11 марта. Очевидцы сообщали, что предположительно пьяный мужчина сидел под обрывом возле реки Белой около деревни Серменево Белорецкого района. Спустя некоторое время сообщили, что он пропал.