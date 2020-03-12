Полиция задержала в Санкт-Петербурге участников акции против поправок к Конституции
Вчера, 20:54ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Участников акции, выступающих против внесения поправок в Конституцию России задержали в Санкт-Петербурге в четверг, 12 марта.
Как передает Newia, серия забастовок идет возле Мариинского дворца.
Отмечается, что один из активистов, координатор проекта «Объединенные демократы» и заместитель руководителя МО «Гавань», Сергей Кузин, был задержан, когда выходил из дома.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей