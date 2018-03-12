В Уфе полиция проверит владельцев конной повозки, травмировавшей людей

Полиция проверит деятельность владельцев лошади, которая на прошлой неделе стала причиной неприятного инцидента, случившегося на площади Ленина. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Напомним, серьезным ЧП вдруг обернулось катание на санях, запряженных лошадью, в районе планетария в Уфе. Испугавшись резко сработавшей автомобильной сигнализации, лошадь, запряженная в сани, на которых сидели люди, внезапно понесла. На полном скаку она врезалась в стену планетария, из повозки один за другими вылетели пассажиры, включая подростка. Затем животное, не сбавляя скорости, пошло на второй круг и по дороге задело женщину, которая вела пони. Вслед за этим последовало второе столкновение со со стеной планетария. Только после этого лошадь остановилась.

Происшедшее запечатлели камеры видеонаблюдения как на улице, так и внутри планетария, где люди испугались ничуть не меньше уличных прохожих.

Известно, что в результате инцидента пострадали три человека. Больше всех досталось женщине, которая вела пони, она упала и потеряла сознание.

Как пояснили в администрации города, ответственность за лошадей, на которых катаются люди в парках и на площадях, несут их владельцы, разрешительные документы на работу они получали в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства города. Впрочем, как выяснилось, в заключенных с ними договорах не отражены правила безопасности, так что подобный инцидент может и не стать причиной для расторжения контракта с «лошадниками».