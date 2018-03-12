В Башкирии вор напал на медсестру в больнице

В Стерлитамаке полицейские задержали 56-летнего мужчину, который угрожал ножом медсестре больницы, уличившей его в краже продуктов из холодильника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, мужчина пришел в больницу с намерением навестить своего знакомого, который проходил там лечение. Попав в отделение, он обратил внимание на холодильник, в котором хранились продукты пациентов, и решил присвоить часть из них.

Действия бессовестного горожанина попали в поле зрения медсестры, которая попыталась помешать похитителю. В ответ же он выхватил нож и стал угрожать медсестре убийством.