В Уфе на улице Революционной загорелся салон красоты

В Уфе по адресу Революционная 57 произошёл пожар. По предварительной информации, возгорание началось в салоне красоты, расположенном в одноэтажном пристрое к жилой пятиэтажке. Площадь пожара составила 10 кв. м.
— На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, — сообщают в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Также, по словам ведомства, травмирована была одна из сотрудниц салона красоты. Состояние женщины оценивают как удовлетворительное. Диагноз — отравление продуктами горения, для осмотра медиков женщину уже отправили в ГКБ № 21 Уфы.
Причина пожара устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, — подытожили в МЧС.