В Мишкинском районе Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель «Renault Fluenсe»

В Мишкинском районе Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель «Renault Fluenсe»
В Мишкинском районе Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель «Renault Fluenсe»
Сегодня, 15:43ПроисшествияАзамат НуховФото: Пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Ранее на той же дороге произошла авария с лобовым столкновением двух легковых автомобилей

Авария с летальным исходом произошла сегодня на 17 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. По предварительной информации столкнулись «Renault Fluence» и грузовик «MAN».

Водитель легковой иномарки в результате ДТП скончался от полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Напомним, что ранее на этой же дороге произошла авария с лобовым столкновением двух легковых автомобилей. Один из водителей скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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