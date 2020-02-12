Житель Хабаровска признался в нападениях на женщин

Он рассказал, что начал совершать нападения после того, как от него ушла невеста, сообщает 11 февраля газета «Известия».

Отмечается, что подозреваемым является 43-летний житель Индустриального района Хабаровска. Жертв он выбирал случайным образом во время вечерних и ночных прогулок. Он собирался делать это и дальше, однако его задержали.

Ранее подозреваемый, занимающийся частными грузоперевозками, к уголовной ответственности не привлекался. Во время обыска в его квартире обнаружили ножи, обувь и одежду, которые могут стать вещественными доказательствами преступлений. Решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.