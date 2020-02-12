В Уфе задержаны три человека, которые незаконно обналичили полмиллиарда рублей

В Уфе Верховным судом Башкирии утвержден приговор трем мужчинам, обвиняемым в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Каждому суд определил по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в сумме полмиллиона рублей.

Как следует из материалов дела, учредитель одного из уфимских фитнес-клубов уговорил двух сообщников развернуть бизнес по обналичиванию денег в традициях 90-х годов. Для этого были создали две "прачечные" - то есть фирмы-однодневки, которые были зарегистрировали на подставных людей.

Таким образом с 2015 по 2017 годы аферисты незаконно выводили средства с банковских счетов более 100 индивидуальных предпринимателей и компаний, выведя со счетов в общей сложности около 500 млн рублей.

Они оформляли переводы денег в качестве оплаты за строительные работы, консультационные и прочие услуги, получали средства наличными и передавали их клиентам, получая свои 7%от суммы. Их гонорар за два года превысил 27 млн рублей.