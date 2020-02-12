В летящий над Великобританией самолет попала молния

Самолет рейсом Бирмингем-Дублин вылетел в пункт назначения 9 февраля, сообщает газета «Известия». В это время над регионом из-за урагана «Сиара» преобладали неблагоприятные метеоусловия. Однако перевозчик не стал отменять рейс.

На кадрах видно, как лайнер летит по небу во время сильного дождя. В какой-то момент в его корпус ударяет разряд молнии. Однако он смог продолжить полет без особых изменений. Предполагается, что во время удара молнии самолет немного отклонился.

Сотрудники авиакомпании сообщили, что инцидент произошел через несколько минут после взлета. Лайнер не получил повреждений. Он благополучно приземлился в Дублине в назначенное время.