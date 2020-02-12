СК возбудил дело против четырнадцатилетнего “телефонного террориста” из Магадана

Подросток позвонил в службу спасения в начале месяца. Он сообщил о минировании одного из торговых центров Магадана. Информация была передана в правоохранительные органы. На место оперативно прибыли войска нацгвардии, а также сотрудники МЧС, ФСБ и полиции. Из здания эвакуировали всех посетителей. В результате поиска взрывное устройство найдено не было.