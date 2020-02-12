СК возбудил дело против четырнадцатилетнего “телефонного террориста” из Магадана
12 февраля, 15:57ПроисшествияФото: pexels.com
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырнадцатилетнего подростка из Магадана, обвиняемого в ложном сообщении о минировании торгового центра.
Мера наказания по данному преступлению предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает 12 февраля газета «Известия».
Подросток позвонил в службу спасения в начале месяца. Он сообщил о минировании одного из торговых центров Магадана. Информация была передана в правоохранительные органы. На место оперативно прибыли войска нацгвардии, а также сотрудники МЧС, ФСБ и полиции. Из здания эвакуировали всех посетителей. В результате поиска взрывное устройство найдено не было.
Правоохранители в короткий срок установили личность звонившего. Расследование дела продолжается.
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