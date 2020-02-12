«Шла, а потом просто упала»: в Уфе прямо на улице нашли тело молодой женщины
12 февраля, 18:58ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В спальном микрорайоне Сипайлово недалеко от мусорных баков нашли тело уфимки.
По данным полиции, женщина внезапно скончалась прямо на улице. По некоторым данным, у нее оторвался тромб, она упала и умерла прямо на месте.
«Шла, а потом как-то резко и внезапно упала, не успели даже понять, что произошло», - пишут очевидцы.
Ее тело нашли недалеко от мусорных контейнеров. На место выехали скорая и участковый. Они засвидетельствовали смерть женщины. Все обстоятельства случившегося выясняют криминалисты.
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