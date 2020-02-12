«Шла, а потом просто упала»: в Уфе прямо на улице нашли тело молодой женщины

По данным полиции, женщина внезапно скончалась прямо на улице. По некоторым данным, у нее оторвался тромб, она упала и умерла прямо на месте.

«Шла, а потом как-то резко и внезапно упала, не успели даже понять, что произошло», - пишут очевидцы.