В Японии из-за снегопадов погибли семь человек

Люди погибли в городе Иокогама, а также в префектурах Фукуи и Ниигата. Об этом 12 февраля пишет газета « Известия ».

Из-за непогоды ранения различной степени и тяжести получили 64 жителя Японии. Чаще люди гибли после падения с крыш, на которые они залезали, чтобы убрать снег. Также зафиксированы случаи отравления водителей угарным газом, после того как снег забивал выхлопную трубу их автомобиля.