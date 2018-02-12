В Японии из-за снегопадов погибли семь человек

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По данным зарубежных СМИ число жертв снегопадов в Японии возросло до семи.
Люди погибли в городе Иокогама, а также в префектурах Фукуи и Ниигата. Об этом 12 февраля пишет газета «Известия».
Из-за непогоды ранения различной степени и тяжести получили 64 жителя Японии. Чаще люди гибли после падения с крыш, на которые они залезали, чтобы убрать снег. Также зафиксированы случаи отравления водителей угарным газом, после того как снег забивал выхлопную трубу их автомобиля.
Напомним, сильные снегопады в Японии начались 22 января. Ранее сообщалось о четырех погибших и 50 пострадавших.
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