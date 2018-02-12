В Башкирии мужчина зарезал 67-летнего пенсионера

Вину в содеянном нападавший не признал.

В Мелеузе около полуночи во дворе одного из домов на улице Достоевского обнаружили тело 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи, левого плеча и живота, сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.

49-летний сосед потерпевшего во время употребления алкоголя напал на собутыльника с ножом, от чего тот скончался на месте. Обвиняемого задержали, он свою вину не признал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время решится вопрос о заключении задержанного под стражу и предъявлении ему обвинения.