В Башкирии мужчина зарезал 67-летнего пенсионера

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Вину в содеянном нападавший не признал.
В Мелеузе около полуночи во дворе одного из домов на улице Достоевского обнаружили тело 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи, левого плеча и живота, сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.
49-летний сосед потерпевшего во время употребления алкоголя напал на собутыльника с ножом, от чего тот скончался на месте. Обвиняемого задержали, он свою вину не признал.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время решится вопрос о заключении задержанного под стражу и предъявлении ему обвинения.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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