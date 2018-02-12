В Башкирии больница выплатит 600 тысяч рублей за смерть пациента

В ноябре 2013 года 33-летний мужчина обратился в приемный покой с жалобами на боль в левой части груди и скончался на второй день после госпитализации от острой коронарной недостаточности на фоне гипертонии. Своевременную диагностику и надлежащую медицинскую помощь пациенту не оказали.