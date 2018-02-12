В Башкирии больница выплатит 600 тысяч рублей за смерть пациента
Сегодня, 09:06ПроисшествияЗлата Зукович
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33-летний пациент больницы скончался из-за неверного диагноза.
В Стерлитамаке суд взыскал с больницы №3 денежную компенсацию за некачественное оказание медицинской помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В ноябре 2013 года 33-летний мужчина обратился в приемный покой с жалобами на боль в левой части груди и скончался на второй день после госпитализации от острой коронарной недостаточности на фоне гипертонии. Своевременную диагностику и надлежащую медицинскую помощь пациенту не оказали.
Родственник умершего обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда. Прокуратура требования поддержала и суд обязал больницу выплатить истцу 600 тысяч рублей.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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