Следователь, отнимавший квартиры у осужденных, теперь сам будет «греть» нары

Напомним, следователь со своими приятелями – 42-летним риелтором Алексеем Белозеровым и 34-летним Иваном Дрейманом отнимал квартиры у своих «подопечных», оказавшимися под уголовным преследованием. Преступную троицу признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

О противоправной деятельности следователя стало известно, когда один из осужденных заявил, что правоохранитель обманул его при продаже квартиры. В 2012 году после проведения проверки по этому факту было возбуждено уголовное дело и все соучастники привлечены к уголовной ответственности, а Андрей Хомяков уволен со службы в следственных органах.

Расчет горе-следователя был на то, что пораженные в правах люди, осужденные за тяжкие преступления, вряд ли сумеют вернуть отобранные у них жилища. Злоумышленники нагло действовали с 2010 по 2011 год, но потом все равно попались.

В 2010 году троица завладела квартирой, принадлежавшей подозреваемому в убийстве уфимцу. Следователь Хомяков, осматривая место преступления и допрашивая злоумышленника, выяснил, что кроме мужчины никто не вправе претендовать на эти квадратные метры. И как только суд взял квартиросъемщика под арест, приятели следователя предложили подследственному продать его жилье, чтобы потом приобрести меньшую жилплощадь. Получив от арестанта доверенность, злоумышленники продали жилое помещение и присвоили 1,8 млн рублей, надеясь, что хозяин, находящийся в местах лишения свободы, правды потом никак не докажет.

Для совершения незаконных сделок еще в 2008 году следователь решил использовать оказавшийся у него в руках паспорт осужденного за грабеж мужчины. Приятели вклеили в чужой документ фотографию Ивана Дреймана и оформили на него еще одну квартиру в Калининском районе столицы Башкирии, хозяева которой умерли от перепоя. Так как следователь Хомяков выезжал на «трупы», у него в руках оказались документы на квартиру и даже ключи от нее. Жилище должно было отойти государству, но хитроумные товарищи заявили в суде право на квадратные метры, предоставив Фемиде фиктивный договор о продаже квартиры лже-Дрейману. И таким образом «закрепили» в Росреестре за фальшивой личностью собственность на бесхозную жилплощадь стоимостью 1,5 млн рублей, а потом продали ее.

Эти дерзкие преступления не были бы возможными, если бы в них не участвовал правоохранитель.