Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы пожаловалась на негатив в соцсетях

Бывшая сотрудница полиции Гульназ Фатхлисламова, изнасилованная коллегами, дала интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказала о своей нынешней жизни, а также о проблемах с которыми сталкивается.

Напомним, в конце октября 2018 года, по версии следствия, 23-летнюю девушку изнасиловали три коллеги. Салават Галиева и Эдуарда Матвеева приговорили к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к шести годам, однако в июне 2020 года первые были оправданы. Яромчуку срок заключения сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат оспорили решение суда.Пересмотр начнется 18 января. В интервью Гульназ Фатхлисламова сразу отказалась рассказывать подробности своей личной жизни. Отметим, что ранее девушка направила жалобу в ЕСПЧ. Как он пояснила «МК», в жалобе указано о её незаконном увольнении из органов, а также о предвзятом отношении со стороны МВД. Она призналась, что спустя два года после этих событий чувствует себя более уравновешенно, однако это дается с трудом. Девушка рассказала, что устала от судебных тяжб, но останавливаться не собирается. Гульназ Фатхисламова также ответила на вопрос, узнают ли её на улице: На улицах меня не узнают, по крайней мере, мне так кажется. Во всяком случае, никто ко мне не подходил и не спрашивал, кто я и тому подобное, сообщила она. Правда, по её словам, она встречает негатив на просторах интернета, где люди пишут порой обидные вещи. Но девушка уже не переживает из-за этого.

