В Уфе завод выплатит 300 тысяч рублей за инвалидность работника

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Несчастный случай связан с производством.
ООО «Уфимский завод каркасного домостроения» выплатит 33-летнему слесарю-ремонтнику крупную сумму денег компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В мае 2017 года слесарь грузил железобетонные изделия, когда на его ногу упала плита массой пять тонн. Мужчина получил множественные переломы из-за чего врачам пришлось ампутировать часть голени. Потерпевший признан инвалидом второй группы, сейчас он передвигается с помощью костылей.
Слесарь обратился в суд за взысканием денежной компенсации, поскольку причиной несчастного случая стала неисправность грузоподъемных механизмов и необеспечение руководством предприятия правил безопасности. Суд обязал завод выплатить истцу 300 тысяч рублей.
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