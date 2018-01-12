В Башкирии известный травник Михаил Гордеев после пожара попросил о помощи
Известный травник Михаил Гордеев обратился ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь после случившегося на его предприятии несчастья.
Напомним, пожар произошел 3 января в поселке Русский Юрмаш в Уфимском районе. Огнем оказался сильно поврежден ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы и заготовленное ценное лекарственное сырье. Всего сгорело более 40 тонн трав.
Знаменитый целитель остро переживает случившееся.
- Дорогие мои! Я прошу по возможности оказать мне и моему коллективу помощь, любую помощьЭ которую вы только сможете оказать, для восстановления производства, - такие слова написал он на своем сайте.
При этом Михаил Гордеев подчеркивает, что позднее непременно компенсирует перечисленные ему в помощь средства своей продукцией либо консультациями фитотерапевтов и правом участия в оздоровительных программах и прочих мероприятиях.
Для оказания финансовой помощи денежные средства можно перечислить по реквизитам, указанным на официальном сайте травника Михаила Гордеева.
Всех, кто захочет оказать помощь, Михаил Гордеев попросил связаться для уточнения подробностей с его сотрудниками по телефонам: 8-917-794-18-28 (Коржавин Виталий Германович) и 8(347) 246-50-99 (Иванова Эльмира Фаниловна).