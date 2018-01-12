В Башкирии известный травник Михаил Гордеев после пожара попросил о помощи

У знаменитого целителя сгорел ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы.

Известный травник Михаил Гордеев обратился ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь после случившегося на его предприятии несчастья.

Напомним, пожар произошел 3 января в поселке Русский Юрмаш в Уфимском районе. Огнем оказался сильно поврежден ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы и заготовленное ценное лекарственное сырье. Всего сгорело более 40 тонн трав.

Знаменитый целитель остро переживает случившееся.

- Дорогие мои! Я прошу по возможности оказать мне и моему коллективу помощь, любую помощьЭ которую вы только сможете оказать, для восстановления производства, - такие слова написал он на своем сайте.

При этом Михаил Гордеев подчеркивает, что позднее непременно компенсирует перечисленные ему в помощь средства своей продукцией либо консультациями фитотерапевтов и правом участия в оздоровительных программах и прочих мероприятиях.

Для оказания финансовой помощи денежные средства можно перечислить по реквизитам, указанным на официальном сайте травника Михаила Гордеева.