Поиски пропавшего на реке Уфе подводного охотника прекращены

Мужчина пропал еще 4 января.

С 11 января прекратились поиски подводного охотника, который пропал на реке Уфе, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Спасатели обследовали берег с 5 по 10 января, но никого не обнаружили.

Как сообщает телеканал БСТ, местонахождение утонувшего обнаружили с помощью сонара – прибора, позволяющего исследовать дно. Из-за морозов в настоящие дни идет объемное движение ледовой и снежной массы, поэтому водолазам проводить работы запрещено. Опасность дальнейших поисков заключается в том, что жизни спасателей угрожают повреждения битым льдом.