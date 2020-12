Водитель легкового автомобиля наехал на остановку общественного транспорта в Красноярске.

iz.ru сообщает, что в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших. Отмечается, что сам автомобиль и конструкция остановки сильно повреждены. По какой причине водитель допустил наезд не сообщается. Представители правоохранительных органов сказали, что виновный в ДТП не стал оформлять аварию.

