В Уфе легковушка сгорела на остановке "Дом печати"

Очевидцы сняли горящую машину на видео.

Вечером 10 декабря, около 19:00, на остановке «Дом Печати»в Уфе загорелся автомобиль, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Машину тушили две единицы техники и пятеро человек.