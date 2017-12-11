В Уфе легковушка сгорела на остановке "Дом печати"

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Очевидцы сняли горящую машину на видео.
Вечером 10 декабря, около 19:00, на остановке «Дом Печати»в Уфе загорелся автомобиль, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Машину тушили две единицы техники и пятеро человек.
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Причина возникновения пожара устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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