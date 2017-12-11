В центре Москвы из горящего дома спасли семь человек
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Рано утром 10 декабря в центре Москвы горел жилой дом.
Как пишет издание Dni.ru, в ходе тушения огня сотрудниками МЧС было спасено семь человек.
Сведения о пострадавших отсутствуют. По предварительной информации, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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