В Башкирии сотрудник фирмы предложила 200 тысяч за уклонение от налогов

Женщина намеревалась скрыть нарушения организации при проверке налоговой инспекции.

37-летняя жительница Ишимбайского района обвиняется по статье «Дача взятки в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе текущего года торговая компания ООО «ИНТЕРНЭШНЛ» проводилась выездная налоговая проверка, в ходе которой представитель фирмы предложила взятку в 200 тысяч рублей, чтобы скрыть нарушения.