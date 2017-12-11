В Башкирии сотрудник фирмы предложила 200 тысяч за уклонение от налогов

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Женщина намеревалась скрыть нарушения организации при проверке налоговой инспекции.
37-летняя жительница Ишимбайского района обвиняется по статье «Дача взятки в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В январе текущего года торговая компания ООО «ИНТЕРНЭШНЛ» проводилась выездная налоговая проверка, в ходе которой представитель фирмы предложила взятку в 200 тысяч рублей, чтобы скрыть нарушения.
После передачи оговоренной суммы полицейские задержали женщину. Уголовное дело направлено в суд.
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