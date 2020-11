Житель Башкирии пытался расчленить брата, чтобы скрыть убийство

Жителя Нефтекамска подозревают в убийстве брата, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Мужчина пытался скрыть следы преступления.

10 ноября в полиции сообщили, что в квартире на улице Дорожная обнаружено тело 31-летнего мужчины. Позже следователи выяснили, что в этот же день потерпевший поругался со своим братом. Последний нанёс ножевые ранения, от которых мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый решил расчленить тело брата, однако, когда злоумышленник отделял голову от тела, домой вернулся отец. Он и сообщил о преступлении в полицию. Подозреваемый при этом скрылся, но позже его задержали при попытке уехать и города на попутке. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, ранее был задержан житель Оренбурга. Мужчину подозревают в убийстве брата, которое произошло шесть лет назад. Следователям стало известно, что он задушил брата ремнём во время ссоры, а тело бросил в поле рядом с трассой М-5 вблизи села Нижние Лемезы Иглинского района.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter