В Башкирии после столкновения с грузовиком погибли двое молодых людей

Сегодня ночью в Иглинском районе Башкирии произошла серьезная автоавария с погибшими, сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось на 1542 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись «Renault Megane» и встречный грузовик «Man» под управлением 24-летнего мужчина. В автоаварии погибли 22-летний водитель легкового автомобиля и его 19-летняя пассажирка. ГИБДД выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Напомним, ранее в Туймазинском районе Башкирии столкнулись грузовик «НефАЗ» под управлением 45-летнего местного жителя и «Лада Калина», за рулём которой находился 56-летний мужчина. Водитель второго авто погиб на месте происшествия.

