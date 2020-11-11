В Башкирии после столкновения с грузовиком погибли двое молодых людей

ДТП случилось на 1542 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись «Renault Megane» и встречный грузовик «Man» под управлением 24-летнего мужчина. В автоаварии погибли 22-летний водитель легкового автомобиля и его 19-летняя пассажирка. ГИБДД выясняет причины и обстоятельства произошедшего.