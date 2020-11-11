В Башкирии после столкновения с грузовиком погибли двое молодых людей

В Башкирии после столкновения с грузовиком погибли двое молодых людей

Вчера, 09:41ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня ночью в Иглинском районе Башкирии произошла серьезная автоавария с погибшими, сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось на 1542 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись «Renault Megane» и встречный грузовик «Man» под управлением 24-летнего мужчина. В автоаварии погибли 22-летний водитель легкового автомобиля и его 19-летняя пассажирка. ГИБДД выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Туймазинском районе Башкирии столкнулись грузовик «НефАЗ» под управлением 45-летнего местного жителя и «Лада Калина», за рулём которой находился 56-летний мужчина. Водитель второго авто погиб на месте происшествия.

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