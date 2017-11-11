Страшная авария в Уфе: пассажирка погибла на месте

ЧП произошло минувшей ночью в Черниковке.

Два автомобиля столкнулись сегодня ночью на пересечении улиц Маршала Жукова и Новожёнова. По словам очевидцев, внедорожник двигался в сторону Черниковки, но в это время водитель Мицубиси Лансер, поворачивающий с улицы Жукова, не справился с управлением. Пассажирка легковушки в результате столкновения госпитализировали на месте. Предположительно, водитель другой иномарки работает таксистом. Сейчас выясняются подробности трагедии.