Страшная авария в Уфе: пассажирка погибла на месте

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ЧП произошло минувшей ночью в Черниковке.
Два автомобиля столкнулись сегодня ночью на пересечении улиц Маршала Жукова и Новожёнова. По словам очевидцев, внедорожник двигался в сторону Черниковки, но в это время водитель Мицубиси Лансер, поворачивающий с улицы Жукова, не справился с управлением. Пассажирка легковушки в результате столкновения госпитализировали на месте. Предположительно, водитель другой иномарки работает таксистом. Сейчас выясняются подробности трагедии.
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