В Башкирии заключенного вновь будут судить за дачу взятки, но уже сотруднику ФСИН

СК Башкирии сообщает, что заключенный исправительной колонии № 2 вновь предстанет перед судом за дачу взяток, но уже сотруднику ФСИН. Так, 26-летний мужчина в период с октября 2020 года по январь 2021 года подкупал младшего инспектора с целью получения мобильных телефонов и наркотических средств. Сумма взятки составляла 2,5 — 15 тысяч рублей. Известно, что за весь период на взятки заключенный потратил 34 тысячи рублей.
Так, пресечь незаконную деятельность удалось в январе 2021 года, когда теперь уже бывший сотрудник ФСИН, которого, к слову, также будут судить, пытался пронести на территорию колонии наркотические средства.
Отмечается, что 26-летний мужчина отбывает свое наказание как раз 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (мелкое взяточничество).
Новое уголовное дело в отношении заключенного передано в суд.