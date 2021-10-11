В Башкирии заключенного вновь будут судить за дачу взятки, но уже сотруднику ФСИН

СК Башкирии сообщает, что заключенный исправительной колонии № 2 вновь предстанет перед судом за дачу взяток, но уже сотруднику ФСИН. Так, 26-летний мужчина в период с октября 2020 года по январь 2021 года подкупал младшего инспектора с целью получения мобильных телефонов и наркотических средств. Сумма взятки составляла 2,5 — 15 тысяч рублей. Известно, что за весь период на взятки заключенный потратил 34 тысячи рублей.