В Башкирии заключенного вновь будут судить за дачу взятки, но уже сотруднику ФСИН

В Башкирии заключенного вновь будут судить за дачу взятки, но уже сотруднику ФСИН
В Башкирии заключенного вновь будут судить за дачу взятки, но уже сотруднику ФСИН
Вчера, 15:49ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Заключенный уже отбывает наказание в исправительной колонии за преступления «дача взятки» и «мелкое взяточничество».

СК Башкирии сообщает, что заключенный исправительной колонии № 2 вновь предстанет перед судом за дачу взяток, но уже сотруднику ФСИН. Так, 26-летний мужчина в период с октября 2020 года по январь 2021 года подкупал младшего инспектора с целью получения мобильных телефонов и наркотических средств. Сумма взятки составляла 2,5 — 15 тысяч рублей. Известно, что за весь период на взятки заключенный потратил 34 тысячи рублей.

Так, пресечь незаконную деятельность удалось в январе 2021 года, когда теперь уже бывший сотрудник ФСИН, которого, к слову, также будут судить, пытался пронести на территорию колонии наркотические средства.

Отмечается, что 26-летний мужчина отбывает свое наказание как раз 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (мелкое взяточничество).

Новое уголовное дело в отношении заключенного передано в суд.

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