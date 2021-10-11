Технический спирт для суррогата, который убил 34 человека в Орске, привезли из Уфы

Стало известно, что полиция Оренбургской области в Уфе обнаружила точку реализации технического спита, из которого и был изготовлен суррогатный алкоголь, убивший 34 человека.
Как сообщает следствие, уфимская компания продает технические жидкости официально. Известно, что у данной компании подозреваемый приобрел технический спирт под названием «ингибитор технический», который также можно использовать и для изготовления антикоррозийных составов. Теперь же сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить легально ли данная организация реализовывала опасную жидкость.
Напомним, что массовое отравление в Оренбургской области произошло 7 октября. Известно, что всего пострадало 67 человек, из которых 34 — погибло. На данный момент областным СК возбуждено 14 уголовных дел и задержано 15 человек.