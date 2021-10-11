Дочь погибшего в Татарстане пилота обвинила в трагедии аэроклуб

Дочь погибшего в Татарстане пилота обвинила в трагедии аэроклуб
Дочь погибшего в Татарстане пилота обвинила в трагедии аэроклуб
Вчера, 10:07ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МСУТ СК России
По ее словам, Михаил Беляев неоднократно заявлял руководству аэроклуба о неисправности двигателей самолета.

Дочь погибшего в авиакатастрофе в Татарстане пилота рассказала Телеграм-каналу «Mash Iptash», что ее отец неоднократно при ней упоминал, что у самолета L-410 отказывают двигатели. Девушка отметила, что об этом погибший говорил и руководству клуба.

— Когда мы с ним виделись последний раз в сентябре, он сказал: «я тебя к самолету больше не подпущу», — рассказала дочь погибшего пилота.

Помимо этого, девушка заявила, что Михаил Беляев «был отмененного здоровья» и «все сделал правильно».

Напомним, что трагедия произошла вчера, 10 октября, утром недалеко от Мензелинска. Известно, что погибли 15 человек и 7 пострадали. Среди погибших также есть и жители Башкирии — Павел Музыченко, Динар Давлетгареев, Ксения Самигуллина и Константин Цывинский.

Сегодня в Татарстане объявлен день траура по погибшим.

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