Дочь погибшего в Татарстане пилота обвинила в трагедии аэроклуб

Дочь погибшего в авиакатастрофе в Татарстане пилота рассказала Телеграм-каналу «Mash Iptash», что ее отец неоднократно при ней упоминал, что у самолета L-410 отказывают двигатели. Девушка отметила, что об этом погибший говорил и руководству клуба.