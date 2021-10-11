Бастрыкин проконтролирует проверку в школе Новосибирска, где ученице проткнули глаз

Бастрыкин проконтролирует проверку в школе Новосибирска, где ученице проткнули глаз
Бастрыкин проконтролирует проверку в школе Новосибирска, где ученице проткнули глаз
Вчера, 17:22ПроисшествияФото: sledcom.ru
Проверку в Новосибирской школе, где одной из учениц одноклассник проткнул линейкой глаз, взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — проинформировали в пресс-службе. Об этом пишет fedpress.ru.

Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить обо всех деталях случившегося. Действия работников школы, которые своевременно не отреагировали на жалобы о плохом поведении учеников, оценят соответствующим образом.

В конце сентября ученик 7 класса в ссоре с одноклассницей проткнул ей глаз линейкой. Ученицу госпитализировали, ей сделали операцию.

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